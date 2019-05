«Star» cherche une nouvelle maison

Les fans de la série qui suit le destin de trois jeunes femmes tentant de faire carrière dans la chanson sont tombés des nues quand Fox, la chaîne qui la diffuse, a annoncé qu'elle n'aurait pas de saison 4. Il faut dire que le dernier épisode, proposé le 8 mai 2019 aux États-Unis, se terminait sur un sacré suspense.

Pour obtenir les réponses aux questions laissées ouvertes, les téléspectateurs placent tous leurs espoirs en Lee Daniels, cocréateur de «Star». «Je me bats, les mecs! On en saura plus cette semaine ou au début de la suivante. Je ne leur permettrai pas de stopper la culture. Désolé», a écrit le producteur et réalisateur sur Instagram mardi en légende d'un extrait de la série.

Selon Deadline, la fiction a été proposée à plusieurs diffuseurs, dont BET et OWN. Il semble que l'une des chaînes contactées est intéressée, comme le laisse entendre Lee Daniels.

Si la Fox a choisi d'annuler «Star», ce n'est pas parce que les audiences étaient mauvaises ou parce qu'elle considère que le scénario est mal écrit. D'ailleurs, la série faisait partie des mieux notées dans un récent sondage réalisé par le site TV Line. La Fox aurait simplement préféré se concentrer sur la 6e et dernière saison d'«Empire», dont le cocréateur n'est autre que... Lee Daniels. «Nous avons examiné nos priorités et nous essayons de lui faire les adieux qu'elle mérite. C'est un choix qui a été difficile», a déclaré le président de Fox Entertainement, Charlie Collier.

(L'essentiel/jfa)