Il devient odieux pour apaiser son deuil

«After Life», nouvelle série diffusée depuis le 8 mars 2019 sur la plateforme américaine, ne laisse pas indifférent. Dans la première saison de cette comédie noire, on découvre Tony (Ricky Gervais) qui avait une vie idéale, jusqu'au jour où sa femme meurt subitement d'un cancer. Anéanti par ce deuil, Tony décide de punir le monde entier pour ce drame et commence à dire et faire tout ce qu'il veut. De quoi choquer son entourage. Ses proches vont alors tenter de le faire redevenir une bonne personne.

Les six premiers épisodes de la fiction ont beaucoup plu aux critiques. Selon Allociné.fr, «After Life» fait rire grâce à son humour noir, tout en étant «un drame poignant, qui questionne l'amitié et l'estime de soi.»

(L'essentiel/lja)