Madénian et VDB vont sortir de leur appartement

Après avoir partagé leurs messages pendant dix mois chaque soir de la semaine, Mathieu Madénian et Thomas VDB reviendront prochainement sur W9. Dans «Mathieu Madénian et Thomas VDB au bord de la crise de nerfs», les deux compères traiteront de situations quotidiennes qu'ils ne supportent plus. Leur idée est de les dénoncer avec l'humour qu'on leur connaît.

Si leur précédente pastille était tournée dans le logement de Madénian, près de Paris, la nouvelle le sera en extérieur. Le duo a invité plusieurs personnalités pour lui donner la réplique. Ainsi, Frédérique Bel incarnera la fiancée de Mathieu, tandis que François-Xavier Demaison jouera le rôle d'un coiffeur et Michel Cymes celui d'un médecin.

(L'essentiel/jfa)