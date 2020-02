«C'est une paire de fesses les gars, on va se calmer»

Le premier épisode de «L'île des héros», diffusé vendredi sur TF1, a été marqué par deux grandes premières: l'abandon des rouges dans une épreuve d'immunité et un candidat qui a éteint le feu de son équipe parce qu'il savait qu'il serait éliminé. Cependant, ce qui a principalement fait parler sur Twitter, ce sont... les fesses d'Inès! La jeune femme de 25 ans, infirmière à Paris, portait en effet un maillot de bain qui dévoilait une bonne partie de son postérieur.

Les commentaires tantôt admiratifs, tantôt sexistes, voire vulgaires, ont fleuri sur le réseau social et ont passablement agacé la principale concernée.

Ines elle a grave des belles fesses #KohLanta— ☕️ (@ani17in) February 21, 2020

On sait pourquoi Inès est là... j'en étais sûr que ça allait être elle qui allait grimper lol ! TF1 sait faire de l'audimat #KohLanta pic.twitter.com/KKjeqb88mS— Katpsng (@katpsng) February 21, 2020

La candidate a alors publié un message dans sa story Instagram pour dire sa façon de penser. «Il faut se détendre, c'est juste une paire de fesses les gars, on va redescendre, on va se calmer. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire «oui, mais y a que toi qui les montres». Eh bien ma foi, je fais ce que je veux, ce sont les miennes, non», a-t-elle déclaré.

Interrogé à ce sujet par «Télé Loisirs», Denis Brogniart a fait savoir que la candidate allait porter un autre maillot, dans les prochains épisodes. «À partir des jeux suivants, pour qu'Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performante dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant», a dit l'animateur du jeu.

(L'essentiel/jfa)