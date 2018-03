Stéphane Plaza au secours de virtuoses

Trouver un logement, ce n’est pas forcément plus facile lorsqu’on est célèbre. Camille Berthollet peut le confirmer. La violoncelliste de 19 ans participait avec sa sœur de 20 ans, Julie, au programme «Recherche appartement ou maison» diffusé jeudi sur M6.



Mais pourquoi se montrer à la télé? «On aurait pu faire appel à un agent immobilier, mais c’est une émission qu’on apprécie et qu’on regarde de temps en temps. Cela nous amusait de faire d’une pierre deux coups», a expliqué la musicienne à l’hebdomadaire Télé Loisirs. Depuis qu’elle a gagné la première édition de «Prodiges» sur France 2, en 2014, l’artiste, qui a grandi entre Annecy et Genève, ne s’arrête plus.





«Il est un peu maladroit»

Entre les concerts, les voyages et ses études à Bruxelles, elle a besoin de retrouver un peu de stabilité. «Avec Julie, on voulait trouver un pied-à-terre à Paris. On logeait dans la même chambre à l’hôtel depuis plus d’un an et demi. Cela commençait à devenir fatigant et problématique».



L’artiste a assuré avoir passé un très bon moment sur le tournage et elle est ravie d’avoir rencontré Stéphane Plaza. «Il est un peu maladroit. Moi aussi. Cela nous a fait rire. C’est l’émission que l’on a faite où on a le plus rigolé. On en garde plein de jolis souvenirs».





