Il est le premier surpris de sa popularité. L’Alsacien de 21 ans a pris part au jeu d’aventure de TF1 pour se tester, pas pour devenir célèbre. D’ailleurs, il a encore du mal à gérer sa notoriété et elle lui pèse. «Qu’on me laisse tranquille et qu’on m’oublie un peu. Tout ce que je veux, c’est reprendre ma vie normalement», a-t-il déclaré au journal L’Alsace.

Très discret, Sam ne possède aucun compte sur les réseaux sociaux et ne donne que très peu d’informations sur lui dans les interviews. Cela n’a pas empêché plusieurs personnes de trouver son adresse. «Les gens m’envoient plein de courrier, me félicitent, me demandent des photos dédicacées. La boîte aux lettres de mes parents déborde, on a dû couper la ligne de téléphone fixe», a-t-il confié.

(L'essentiel/jfa)