Le célèbre Gizmo va revenir dans une série

La rumeur est confirmée: Gizmo, héros poilu des films «Gremlins» (1984) et «Gremlins 2: La nouvelle génération» (1990), sera de retour d'ici à la fin de l'année dans une série d'animation. C'est Warner Media et sa future plateforme de streaming qui ont décidé de faire revivre ces petites créatures, qu'il ne faut exposer ni à une lumière trop vive ni à l'eau, et qu'il ne faut surtout pas nourrir après minuit.

«Gremlins: Secrets of the Mogwai» comptera dix épisodes d'une durée de 30 minutes chacun. L'action se déroulera dans les années 20 à Shang-hai, en Chine, et dévoilera comment le tout jeune Sam Wing (le futur Monsieur Wing du long métrage de 1984) fait la connaissance de Gizmo, se met en tête de le ramener à sa famille et de trouver un trésor légendaire. «Accompagnés par une voleuse de rue adolescente prénommée Elle, Sam et Gizmo entreprennent un voyage périlleux à travers la campagne chinoise rencontrant, et parfois combattant, des monstres colorés et des esprits du folklore chinois», est-il écrit dans le synopsis de la série révélé par le site américain Deadline.

L'écriture de «Gremlins: Secrets of the Mogwai» a été confiée au réalisateur et scénariste Tze Chun, qui a travaillé aux séries «Gotham» et «Once Upon a Time». Il fera également partie des producteurs exécutifs de la série.

(L'essentiel)