Les Enfoirés feront un petit clin d'œil à Johnny

Coup d'envoi de la 33e campagne des Restos du Cœur, ce spectacle enregistré au Zénith de Strasbourg proposera l'une des plus belles affiches de l'année avec 33 artistes, de Amir à Zazie, en passant par Jean-Louis Aubert, Bénabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Julien Clerc, Marc Lavoine, MC Solaar, Michaël Youn et Marie-Agnès Gillot, Étoile du Ballet de l'Opéra de Paris.

Pilier des Enfoirés depuis 30 ans, Jean-Jacques Goldman a décidé en 2016 de «passer la main». Pour la seconde année, il ne participera pas au show mais plusieurs de ses chansons seront reprises par la troupe. Les Enfoirés proposeront vendredi un voyage dans le temps et l'espace à travers de nombreux tableaux et sketches, avec des tubes du moment et des titres incontournables.

Hymne écrit par Soprano

Calogero ouvrira le spectacle avec son tube «Je joue de la musique», enrôlant tous les artistes sur le thème du cirque. Un hommage sera rendu à Johnny Hallyday, l'un des tous premiers Enfoirés, au côté de Coluche lors de la tournée inaugurale en 1989, quatre ans après la création des Restos du Cœur. Un peu plus tard, Zazie revisitera avec Marc Lavoine et Julien Clerc «Le géant de papier», succès de Jean-Jacques Lafon, avant un clin d’œil à Jean-Jacques Goldman au son de «Né en 17 à Leidenstadt».

Dès le lendemain de la diffusion du show, le double CD et le DVD «Enfoirés 2018 : Musique!», avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente assurera à l'association la distribution de dix-sept repas. L'an dernier, les fonds recueillis ont permis de distribuer 15 millions de repas. Écrit par Soprano et composé par Djaresma, le single des Enfoirés 2018, «On fait le show», est disponible sur les plateformes de téléchargement légal, toujours au profit des Restos.

Plus de 10 millions de téléspectateurs.

«Voilà onze ans que j'ai rejoint les Enfoirés et mon plaisir est intact. Les ego, on en a tous mais là, on les laisse aux vestiaires. La nouvelle garde est super!», souligne Bénabar. Pour le comédien et réalisateur Philippe Lacheau («Bande à Fifi»), l'un des nouveaux Enfoirés, «intégrer la troupe est une reconnaissance». «Michèle Laroque avait parlé de nous à la productrice Anne Marcassus, mais nous avons été très surpris d'être invités à rejoindre la troupe. À travers nos vannes, nous essayons d'apporter notre bonne humeur et notre motivation», ajoute-t-il dans les notes de production.

L'an dernier, parmi les meilleurs audiences de TF1, le concert annuel des Enfoirés a été suivi par 10,1 millions de téléspectateurs, soit 45,6% de part d'audience, un peu moins bien que l'édition 2016 (11 millions de téléspectateurs, 50% de part d'audience, selon les chiffres de Médiamétrie).

(L'essentiel/AFP)