Les Stéphanois agacés par «Les Sauvages»

Ils pensaient que leur ville était l'une des stars des «Sauvages», sur Canal+. En découvrant la fiction qui parle de deux familles d'origine maghrébine, l'une parisienne, l'autre stéphanoise, les habitants de Saint-Étienne ont été déçus.

Sur les réseaux sociaux et sur le site du journal local Le Progrès, ils ont fait part de leur irritation, dénonçant un ramassis de clichés.

«Réduire la ville à Montreynaud et au Clapier (ndlr: deux quartiers) et ne rien montrer d'autre avec des ciblages permanents sur des incivilités est déplorable et insultant pour une ville et des habitants attachants et généreux qui ne méritaient pas ça», a écrit un internaute. Cela n'a pas empêché «Les sauvages» d'établir un record de visionnements à la demande pour une création originale de la chaîne cryptée, avec 2 millions de commandes.

(L'essentiel/jfa)