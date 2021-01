Ricardo et Nehuda n'auraient pas frappé le maire

.@B_Castaldi a contacté la production et relate les faits dans #TPMP !

Ricardo et Nehuda sont dans la tourmente depuis que la sombre affaire les impliquant dans une bagarre avec le maire d’une commune de l’île de La Réunion a éclaté sur le Net. Après avoir été accusés par Joé Bédier de l’avoir violenté lui ainsi que ses proches sur la terrasse d’un hôtel, les deux participants des «Vacances des Anges» ont reçu le soutien de Raphaël Pépin, mardi 12 janvier 2021.

Dans «TPMP», le candidat de téléréalité a donné une tout autre version des faits. Grâce aux images d’une nouvelle vidéo de l’altercation, il a montré que Nehuda, Ricardo et deux autres candidats ne bougeaient pas. «Je vois des gens que je ne connais pas frapper quelqu’un. Je ne vois pas trois candidats de téléréalité baraqués frapper sur qui que ce soit», a souligné le jeune homme, qui n’était pas présent sur les lieux de la bagarre.

«Attristés» et «meurtris»

Selon lui, une collaboratrice de la production avait juste demandé au maire de ne pas faire fuiter des photos ou des vidéo afin de garder le tournage de l’émission secret. «Il lui aurait répondu: «On fait ce qu’on veut, tu n’es pas chez toi. Si on le veut, on diffuse.» Nehuda est alors arrivée et a dit qu’on ne parlait pas comme ça à une femme et ça a enchaîné avec des noms d'oiseaux.» Le maire et son fils s’en seraient alors pris à Nehuda et son copain serait aussitôt intervenu pour les séparer. C’est là qu’un groupe de personnes l’aurait roué de coups. Ricardo aurait même pris une chaise sur la tête. D’après Raphaël, les deux Français sont «attristés» et «meurtris» par ce qu’ils ont vécu.

Quant au tournage des «Vacances des Anges» à La Réunion qui avait été annoncé comme annulé, il pourrait tout de même avoir lieu. La production chercherait à «annuler l’annulation du tournage» car elle perdrait 500’000 euros, a fait savoir un chroniqueur de l’équipe de Cyril Hanouna.

