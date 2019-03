Didier veut se confronter à Delormeau

Didier fait partie des personnages marquants de la 14e saison de «L'amour est dans le pré». La diffusion de son portrait, le 28 janvier dernier sur M6, a en tout cas beaucoup fait parler. D'abord à cause de son accent et de son débit de parole plus que rapide, ensuite parce qu'il s'était présenté en mini-short devant Karine Le Marchand. Alors, évidemment, «Touche pas à mon poste» s'était intéressé à lui et Matthieu Delormeau n'y était pas allé avec le dos de la cuillère.

«J'étais plus gêné devant l'émission (NDLR: "L'amour est dans le pré"), que devant "La Villa des cœurs brisés". On est dans la caricature la plus complète. Sur sept agriculteurs en France, vous ne tombez pas que sur un puceau qui a un accent à couper au couteau», s'était énervé le chroniqueur.

Le principal concerné était jusque-là resté silencieux. Cependant, quand Karine Le Marchand lui a donné la parole, ce mercredi sur Instagram, il a dit le fond de sa pensée.

«Est-ce que tu crois sincèrement que "L'amour est dans le pré" s'est moqué de toi?», lui demande l'animatrice dans la vidéo. «Ben non, et je te le dis sincèrement, si je trouve Delormeau, qu'on puisse me donner un droit de réponse, je veux être en face de lui et je lui mettrai les points sur les i, avec les virgules s'il le faut», répond l'agriculteur.

