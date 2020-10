Un mort sur le tournage de «Pékin Express»

Alors qu'elles avaient été stoppées à cause du coronavirus, les caméras de «Pékin Express» avaient repris le tournage, il y a quelques jours. Sauf qu'elles ont une nouvelle fois cessé de tourner mais cette fois pour une raison dramatique. Une équipe s'est retrouvée impliquée dans un accident de la route mortel, la semaine dernière, en Turquie, rapporte Télé Loisirs.

Un automobiliste de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté deux voitures de «Pékin Express» venant en sens inverse. L'une transportait deux candidats et leur caméraman, l'autre une équipe de production. Le conducteur responsable de l'accident est malheureusement décédé des suites des ses blessures tandis que les candidats et le caméraman ont été légèrement blessés. Un des aventuriers a eu plusieurs points de suture. Tous trois ont été rapatriés en France.

(mc/L'essentiel)