Le dénouement attendu de «Game of Thrones»

Cris de joie, sanglots, scène d'hystérie, applaudissements: les fans de «Game of Thrones» ont vécu passionnément jusqu'à la dernière seconde la série culte, qui s'est achevée dimanche.

L'ultime épisode de la série a scellé le sort de Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa et Arya Stark entre autres, autant de noms, qui font désormais partie de la culture populaire.

«Encore plus intense que le football»

«C'est incroyable! j'avais l'impression de me sentir assis au milieu d'un gigantesque salon où chaque invité cherchait à parler plus fort que les autres», a déclaré Ewald Klautky, qui assistait à la diffusion en direct du 73e et dernier épisode dans un pub irlandais de Los Angeles. Environ 200 personnes s'étaient rassemblées pour l'occasion.

C'était sa première «watch party» et Ewald, 52 ans, n'en revient toujours pas d'avoir vu des spectateurs parfois prêts à en venir aux mains tellement ils étaient pris par le dénouement tant attendu de «Games of Thrones», «c'était encore plus intense qu'une finale de championnat de football américain», sourit le quinquagénaire, qui travaille dans l'industrie du cinéma et suit la série depuis ses débuts, en 2011.

Polémique

La fin de cette série médiévalo-fantastique au succès planétaire, qui raconte l'histoire de familles se battant pour régner sur le monde fictif de Westeros, a déchaîné les passions des fans présents au pub Brennan's, qui s'était doté d'un «trône de fer» (emblème du pouvoir) en caoutchouc pour la huitième et dernière saison.

Avant même qu'elle se termine, l'ultime saison a fait polémique. Des téléspectateurs la jugeaient «bâclée» et regrettaient que l'évolution de certains personnages ait été trop rapide, que certaines scènes cruciales se soient déroulées en quelques secondes après des années d'attente.

Leur déception était telle qu'ils réclament une nouvelle version. Une pétition lancée sur le site Change.org avait recueilli samedi près d'un million de signatures pour refaire la saison 8 «avec des auteurs compétents».

