Premières images du préquel de «Game of Thrones»

Adaptation du roman «Fire & Blood», écrit par George R. R. Martin, la série se déroulera plusieurs centaines d’années avant les événements racontés dans «Game of Thrones». On y découvrira l’histoire de la famille Targaryen, de sa naissance, à sa mort. La diffusion est prévue pour 2022.

Alors que le tournage vient de commencer, HBO Max a dévoilé trois images, histoire de faire patienter les fans, mais aussi d’attiser leur curiosité. Sur la première (ci-dessus), on voit Emma d’Arcy et Matt Smith, qui jouent le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen et celui du prince Daemon Targaryen.

La deuxième image montre Steve Toussaint dans le costume du Seigneur Corlys Velaryon, également connu sous le nom du Serpent de mer. Cet homme est un navigateur hors-pair et sa maison est très puissante, au point de rivaliser avec celle des Lannister.

Quant à la troisième, elle met en scène Rhys Ifans et Olivia Cooke qui incarnent la Main du roi Otto Hightower et sa fille Alicent.

