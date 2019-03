Netflix prépare des docus sur Anelka et Maître Gims

Outre ces deux documentaires, dont les titres provisoires sont «Gims» et «Anelka», et qui sont tournés avec la participation des deux stars, le géant américain du streaming vidéo a donné selon un communiqué son feu vert à «Move», une série de documentaires sur le phénomène mondial de la danse, qui dressera les portraits de six chorégraphes aux parcours très différents.

Le 4e projet est un film d'action, «La terre et le sang», réalisé par Julien Leclercq, racontant la lutte d'une famille pour protéger une scierie dont la survie est menacée par des trafiquants de drogue, avec Sami Bouajila en tête d'affiche. En outre, Netflix a annoncé qu'il diffuserait d'ici la fin de l'année une deuxième saison de «Plan Cœur», une série hexagonale entre comédie romantique et réflexion sur les rapports amoureux.

Ces nouveaux projets s'ajoutent à d'autres créations originales de Netflix «made in France» déjà annoncées, et qui doivent être diffusées cette année, dont la comédie «Family Business», avec Jonathan Cohen, et la série fantastique «Marianne».

(L'essentiel/afp)