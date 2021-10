«Dans la saison 2, on est plus proche de la réalité»

La première saison de la série sur le rap français créée par Franck Gastambide et proposée en 2020 a été un carton. Avec 35 millions de visionnages, elle est la création originale de Canal+ la plus vue de tous les temps, permettant à de jeunes acteurs, comme Saïdou Camara, de se faire connaître. La deuxième saison, avec Rohff et dont la bande-annonce a été dévoilée en juin 2021, sera disponible dès le 11 octobre 2021.

Professionnellement, j’ai reçu pas mal de propositions. Franck nous a mis le pied à l’étrier. J’ai un agent qui s’occupe de ma carrière, on me propose des rôles. Personnellement, que dire? La satisfaction de la famille, je me suis marié, je me suis installé. Beaucoup de choses ont changé.

À la suite du décès d’Apash, il décide de monter une maison de disques en hommage à son frère parti. Cette saison, vous verrez William en tant que chef d’entreprise, en tant que producteur. Ça change du William qui était livreur.

C’est plus facile de prendre ses marques sur le plateau, mais les scénaristes ont fait en sorte qu’on ait encore du boulot. Ils nous ont mis pas mal de nouvelles émotions à explorer et c’est cool.

On a poussé les curseurs encore plus loin. Dans la saison 1, il y avait une espèce de bienveillance. Dans la saison 2, on entre dans des sujets plus durs, des phénomènes de société. On est plus proche de la réalité tout en ayant poussé le curseur de la fiction. C’est un paradoxe incroyable.

Il se trouve que je suis rappeur, même si ce n’est pas encore dévoilé. De petites choses se préparent. À la base, quand j’ai passé le casting de «Validé», c’était pour le rôle d’Apash. Ensuite, on s’est rendu compte qu’il y avait le rôle de William aussi. J’ai fait des essais pour les deux. Finalement, j’ai obtenu le rôle de William, Dieu merci.

(L'essentiel/Julienne Farine)