L'été torride de la tribu sera à ne pas manquer

Leur vie est un véritable feuilleton qui fait les beaux jours de TFX. Jazz, 27 ans, et Laurent, 25 ans, se sont d'abord illustrés dans «La villa, la bataille des couples», avant de mettre en scène leur «Incroyable mariage» et leur «Noël de rêve à Dubaï».

Dès le 12 août, la paire sera la vedette de «JLC Family: l'incroyable été de Jazz et Laurent», où les jeunes parents de Chelsea, 2 ans, et Cayden, 5 mois, emmèneront leurs fans dans un périple qui passera par Les Seychelles, le Portugal et Londres. Lors de l'ultime étape, les tourtereaux organiseront le baptême de leurs petites merveilles à Dubaï.

Tout l'enjeu est de savoir si leurs familles respectives seront de la partie. Jazz, qui n'a pas revu son père, domicilié dans la capitale britannique, depuis dix ans, espère le convaincre. Quant à Laurent, il essaiera de renouer avec ses proches qui résident près de Lisbonne. Objectif: les décider à faire le déplacement à Dubaï. C'est pas gagné!

Découvrez la bande-annonce de la téléréalité:

(L'essentiel/cch)