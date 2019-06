Drogue, violence sexe: HBO repousse les limites

Le président des programmes de la chaîne HBO le martèle: la fiction écrite par Sam Levinson, et interdite aux moins de 16 ans, ne cherche pas le sensationnalisme. «Le but de la série est de montrer aux adultes les défis auxquels font face les ados en 2019», a expliqué Casey Bloys au Hollywood Reporter. Parmi ceux-ci: la drogue, le sexe et la violence.

«Certains parents vont carrément flipper», prévient le créateur d'«Euphoria», qui s'est inspiré de sa propre adolescence. Et il y a de quoi. Selon la presse américaine, qui a pu voir la série produite par le rappeur Drake avant son lancement le 16 juin, rien n'est épargné au téléspectateur. Scène de viol, nudité frontale, overdose, la fiction repousse les limites du télévisuellement correct. Au point que l'ex-président de HBO a souvent répété qu'«Euphoria» allait faire passer la série de Netflix sur le suicide «13 Reasons Why» pour un programme pour enfants. Et cela aurait pu être encore plus choquant.

Zendaya, qui joue l'héroïne, et Sam Levinson ont révélé que la chaîne avait demandé que deux scènes soient modifiées. La première était celle d'ouverture de la série, dans laquelle on aurait dû voir un gros plan du vagin d'une femme en train de donner naissance au personnage principal. La seconde devait montrer une centaine de jeunes hommes nus. Les deux séquences ont été édulcorées et on ne verra «que» trente pénis et un fœtus.

(L'essentiel)