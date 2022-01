Julian McMahon quitte «Most Wanted Criminals»

Les départs de séries se suivent aux États-Unis. Après celui de Michael Weatherly de «Bull», voici que Deadline annonce que Julian McMahon a choisi de dire au revoir à «Most Wanted Criminals». L’acteur australien était présent dans la série depuis son premier épisode, diffusé en janvier 2020, et y incarnait le personnage principal, l’agent spécial Jess LaCroix.

«Durant les derniers mois, les producteurs et moi avons discuté de mon départ de la série. Ces conversations nous ont permis de trouver une manière transparente et productive pour moi de quitter le feuilleton», a indiqué McMahon au site américain. Il a poursuivi en remerciant le créateur, Dick Wolf ainsi que les producteurs de lui avoir fait confiance. «Je souhaite beaucoup de succès à la série, à ses acteurs et à ses équipes», a-t-il ajouté.

Son ultime apparition dans «Most Wanted Criminals» aura lieu dans l’épisode proposé sur CBS le 8 mars prochain. C’est au cours de la même intrigue – dont aucun détail n’a filtré – que devrait être présenté un nouveau personnage dont la mission sera de combler le vide laissé par la sortie de Jess LaCroix, a appris Deadline.

(L'essentiel/jfa)