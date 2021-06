Déjà une embrouille avant la diffusion des «Marseillais»

Illan Castronovo et Julien Bert ne partiront pas en vacances ensemble. Et encore moins sur le tournage de la saison 6 des «Marseillais vs Le reste du monde», qui doit commencer prochainement. «J’ai une grosse annonce à faire. J’ai le regret d’annoncer que malheureusement cet été, je suis privé de show. Je ne pourrai et je ne serai pas là pour la compétition la plus importante de l’été, «Les Marseillais vs Le reste du monde», a posté Illan Castronovo, 27 ans, en story sur Instagram.

Selon celui qui s’est récemment séparé d’Adixia, Julien Bert, autre candidat de téléréalité, est responsable de son éviction. «Avant le tournage d’«Objectif reste du monde» (ndlr: diffusé actuellement sur W9), il a tout fait pour que je n’y sois pas. Il n’a pas réussi. Au deuxième round, il a tout fait pour me sortir de l’aventure et il a réussi. Il a réussi, à force, parce que ça fait six mois qu’il est sur mes côtes», a pesté Illan, sans donner la raison de la brouille.

(L'essentiel/fec)