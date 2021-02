Des films et des séries pour les plus grands

Disney+ a lancé mardi 23 février 2021 un nouveau catalogue. Riche d’environ 260 films et 55 séries, Star s’adresse à un public «plus mature». Outre les grands classiques («Dead­pool», «Pretty Woman», «Die Hard», «Moulin rouge»), Disney propose des productions inédites chez nous. La preuve par quatre.

«Love, Victor» pour briser les tabous

Entre Benji, le beau gosse de l’école, et Mia, la fille populaire appréciée de tous, le coeur de Victor balance. «Certains aiment les filles, d’autres aiment les mecs, d’autres aiment les deux… et moi je ne sais même pas ce que j’aime», songe l’ado de 16 ans. Les deux premiers épisodes sont déjà en ligne, les suivants sortiront chaque semaine.

«Big Sky» pour les enquêtes policières

Dans cette série criminelle du créateur de «Big Little Lies», des détectives recherchent deux sœurs enlevées par un chauffeur routier dans le Montana.

«Helstrom» pour du Marvel sauce épouvante

Daimon et Satana Hellstrom. Deux enfants nés d'un serial killer et d'une femme possédée par un démon. Ensemble, ils vont enquêter sur des affaires liées au surnaturel.

«Love in the Time of Corona» pour rester dans l’actu

Cette minisérie de Joanna Johnson suit le quotidien de quatre familles, incluant leur rapport à l'amour et à leurs proches en période de confinement. Elle est à voir dès le 10 mars 2021.

Et ailleurs…

«Tribes of Europa» Dans un futur postapocalyptique, notre civilisation a disparu et des tribus se sont formées. Séparés lors d’une attaque, trois frères et sœur luttent pour leur survie. Ainsi débute «Tribes of Europa», nouvelle série allemande des créateurs de «Dark». Sortie le 19 février 2021 sur Netflix et constituée de six épisodes, elle s’est vite hissée à la 2e place des programmes les plus vus. La saison 2 est déjà en cours d’écriture.

«Ginny & Georgia» Après de nombreuses années d’errance à travers le pays, l’exubérante Georgia décide de se poser. Sa fille de 15 ans, Ginny, va apprendre à quoi ressemble la vie normale d’une adolescente. Une série de Sarah Lampert, dès ce mercredi 24 février 2021 sur Netflix.

«Billie Eilish: The ­World’s a Little Blurry» Tourné en 2019, lorsque l’interprète de «Bad Guy» avait 17 ans, ce doc montre tant les phases de travail de la chanteuse que l’impact de sa célébrité soudaine sur sa famille. Réalisé par R. J. Cutler, «Billie Eilish: The ­World’s a Little Blurry» sera disponible dès le 26 février sur Apple TV.

«Fou de toi» Après une histoire magique d’un soir avec l’énigmatique Carla, Adri se fait volontairement interner dans l’asile psychiatrique où elle réside pour pouvoir la revoir. Cette comédie romantique de l’Espagnol Dani de la Orden est à voir dès le 26 février sur Netflix.

(L'essentiel/Marine Guillain)