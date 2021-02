C'est Christina Milian qui remplace Naya Rivera

C’est un sacré défi que devra relever Christina Milian. L’Américaine de 39 ans a été choisie pour jouer dans la saison 3 de «Step Up» en remplacement de Naya Rivera, décédée le 13 juillet 2020 après s’être noyée dans un lac en Californie. La compagne de Matt Pokora incarnera Collette Jones dès la saison 3 de la série, a annoncé la chaîne Starz.

«Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre la famille «Step Up». Je sais que c’est une énorme responsabilité. Naya était incroyable. J’espère lui faire honneur, ainsi qu’à sa famille, ses amis et ses fans en réalisant une grande performance», a indiqué Christina, qui est enceinte de son troisième enfant, dans un communiqué.

Sur Twitter, Ne-Yo, qui est l’un des acteurs principaux de la série, a rappelé que Naya Rivera ne serait jamais remplacée et que que son esprit faisait partie de la fiction pour toujours. «Je suis certain que Christina saura apporter une énergie et une lumière à ce personnage que les fans de Naya et le reste du monde adoreront. Nous avons accueilli Christina les bras grands ouverts et l’avons entourée d’amour et de soutien», a-t-il ajouté.

Lancée en 2018 sur YouTube Premium, «Step Up» est une adaptation de la série de films «Sexy Dance» et suit les étudiants de High Water, une école d’art du spectacle au sein de laquelle la compétition fait rage. Annulée après deux saisons en 2019, elle a été repêchée par Starz en mai 2020.

