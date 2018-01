Cette série fait déjà débat avant même sa diffusion

Une nouvelle sitcom va débarquer sur les écrans américains, via Paramount Network, le 7 mars. La première bande­annonce a été diffusée le week-end dernier et elle fait beaucoup parler sur la Toile. Il faut dire que «Heathers», adaptation du film du même nom sorti en 1988, s’éloigne passablement du scénario original.

On y découvrait le quotidien d’ados, blancs et issus de milieux aisés, faisant la loi dans un lycée. Dans la version de 2018, ces jeunes ont été remplacés par une fille en surpoids, une Noire et un gay, marginalisés au sein des étudiants.

«Avec cette version, on perd toute l’intrigue qui mettait en scène des nanas blanches et privilégiées»; «Ce reboot ignore le fait que dans l’original, le pouvoir et la cruauté des personnages dépendaient de leurs privilèges»; «On nous montre qu’un militant LGBT c’est le diable et qu’il doit être stoppé par des gamins blancs bien sous tous rapports», peut-on lire sur Twitter.

«Reflet de la réalité actuelle»

Naturellement, le show­runner (scénariste, réalisateur et producteur) Jason Micallef a réagi à ces critiques sur le site d’Entertainment Weekly: «Si j’ai changé les personnages, c’est parce que je pense que la description que j’en fais est le reflet de la réalité actuelle».

Selon lui, les jeunes qui n’auraient pas nécessairement été considérés comme populaires en 1988 pourraient très bien l’être aujourd’hui. Jason a également rappelé que personne n’avait encore vu la série: «Une fois que ce sera fait, ils comprendront certainement ce dont on parle et où je veux en venir».

La version originale, ça donnait ça: