Martin Weill au pays des illuminés

Sa bouille d’ange était absente de la chaîne depuis des semaines. L’attente prend fin ce soir à 21 h. Après s’être illustré dans «Quotidien» et avoir animé des prime consacrés à Trump et à Poutine, Martin Weill s’est attaqué à un thème de société plus large. Celui des nouveaux gourous.

«On a eu envie de s’intéresser aux obsessions de notre société. On est partis d’un constat simple: les gens ne vont pas bien. La consommation d’antidépresseurs est énorme et une catégorie de population n’a plus les repères qu’on avait avant», a expliqué le journaliste français au micro d’Europe 1.

Selon lui, le terreau est propice pour les gourous: «Ils te disent que tu es malheureux et que si tu les écoutes et les paies, tu iras mieux. Cette rhétorique marche à fond dans la société actuelle».

Entre cinq et sept émissions à produire

Cette première émission mettra en lumière un donneur d’orgasmes, un accro à l’ayahuasca, un chantre du masculinisme (la réponse des hommes au mouvement #metoo) ou encore un Brésilien persuadé d’être Jésus réincarné (photos ci-dessus).

«Dans tous ces sujets, il y a les gourous et leurs clients, que j’appelle des victimes. On ne dit pas c’est bien ou mal. On s’intéresse aux dérives», explique Martin Weill, 31 ans.

La chaîne lui a commandé plusieurs numéros: «Cinq, six ou sept à condition de produire vite». Le prochain thème tournera autour du corps et du culte de la perfection.

