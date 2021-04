Elle refuse 27 millions de dollars pour «Urgences»

Dans la série «Urgences», diffusée de 1994 à 2009 sur NBC aux États-Unis, Julianna Margulies incarnait durant cinq saisons l'infirmière Carol Hathaway. Un rôle qu'elle a abandonné après une longue hésitation. Il faut dire que la proposition des studios Warner avait de quoi faire réfléchir.

L'actrice américaine, en plein promo actuellement de son autobiographie «Sunshine Girl: An Unexpected Life», a profité d'une invitation d'Oprah Winfrey pour révéler la raison qui l'avait poussée à décliner cette proposition et à refuser la somme de 27 millions de dollars pour deux saisons supplémentaires.

Une seule phrase a suffi

«Je me suis rendue à la librairie Bodhi Tree car j'avais une amie qui avait des livres sur la spiritualité et j'avais un peu étudié le bouddhisme», a expliqué Julianna Margulies. «J'ai parcouru une étagère et pris un livre, Éveillez le Bouddha qui est en vous. Je l'ai rapporté chez moi, j'ai ouvert le livre, fermé les yeux et mis le doigt sur une phrase au hasard. Quand j'ai ouvert les yeux, la phrase disait: «Je ne veux pas gagner plus, je veux apprendre plus», a ajouté la native de New York.

Cette phrase avait suffi à la comédienne américaine, âgée aujourd'hui de 54 ans et qui a par la suite joué dans la série «The Good Wife», à prendre sa décision de quitter définitivement la série médicale, au lieu de resigner pour deux saisons supplémentaires.

(L'essentiel)