En attendant l’arrivée de la saison 2 d’«Euphoria», prévue avant la fin 2021, l’Américaine de 24 ans peut être vue dans le film «Malcolm & Marie», avec John David Washington, disponible depuis le 5 février 2021, sur Netflix.

Avec «Euphoria», vous êtes devenue un symbole pour votre génération. Est-ce difficile à porter?

Zendaya: Je ne veux être le porte-parole de personne, mais juste donner de l’espoir aux jeunes. Je crois que beaucoup de personnes se sont reconnues dans «Euphoria». On se sent souvent démuni face à tout ce qui se passe. On cherche sa place, on veut être accepté et aimé avec ses différences. Malgré la déprime, la solitude ou l’éloignement forcé par le virus, je veux croire que notre avenir sera meilleur. Je suis optimiste. La nouvelle génération est prête à prendre les choses en main pour rendre la société plus inclusive, plus ouverte et plus juste.

Votre mère est d’origine allemande et écossaise et votre père vient du Nigeria. A-t-il été difficile de vous imposer avec vos différences?

J’ai la chance d’avoir deux frères et trois sœurs qui étaient adultes, ou presque, à ma naissance. Ma famille m’a protégée et couvée comme si j’étais fille unique. J’étais super­timide au début. Maman travaillait dans une compagnie de théâtre et m’a fait découvrir la danse, puis la comédie, ce qui m’a aidée à sortir de mon cocon.

Comment gérez-vous votre succès grandissant?

Je continue ma vie sans me soucier du reste. Je ne cherche pas à être un modèle, mais je fais attention, car tous mes gestes pourraient être mal interprétés. Il n’y a que moi qui gère mes réseaux sociaux, par exemple, parce que je trouve primordial d’être honnête avec mes fans. J’ai commencé à treize ans et je sais l’importance de rester soi-même.

Comment vivez-vous loin des caméras?

Je me suis acheté ma maison à Los Angeles, à 19 ans, et j’y habite encore. Durant la première année, il n’y avait aucun meuble ou décoration. Je n’avais pas les moyens de faire des frais supplémentaires et je vivais avec un matelas sur le sol. J’ai appris toute seule à faire des économies. Au début du confinement, je me suis offert un piano, car j’ai toujours rêvé d’apprendre à en jouer. Je ne sais toujours pas m’en servir, mais l’avoir à la maison me force à m’entraîner.

Vous êtes la star, mais aussi la coproductrice de «Malcolm & Marie». Pourquoi ce choix?

Le film est réalisé et écrit par Sam Levinson, créateur d’«Euphoria». Nous sommes devenus très proches depuis deux ans et il m’a parlé de son idée d’un face à face entre une actrice et son amoureux qui est un réalisateur, joué par John David Washington. L’idée de ce huis clos, en noir et blanc, d’un couple entre amour et déchirement m’a passionnée, surtout que Sam voulait que j’apporte mes idées au scénario.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)