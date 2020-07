Un retour dans «L’incroyable famille Kardashian»

Il y a quelques années, Rob Kardashian a décidé de se faire discret. En proie à des problèmes psychologiques et de poids, le jeune homme de 33 ans préférait se concentrer sur sa santé et fuir les caméras et les appareils photos. Depuis quelques mois, il va mieux et il a accepté d’à nouveau apparaître dans «L’incroyable famille Kardashian».

«On le verra plus, a confié sa soeur Khloé à «People». On filme beaucoup dans nos maisons et il est là, avec nous. J’ai hâte que tout le monde voie ça. C’est une très bonne personne et je suis heureuse qu’il revienne devant les caméras.» La maman de True a tenu à préciser que ce n’était pas parce que Rob était absent de l’émission qu’il l’était aussi de la vie de sa famille.

Le retour de Rob dans la deuxième partie de la saison 18 de «L’incroyable famille Kardashian» compensera la relative absence de Kourtney, qui a décidé de se concentrer sur ses trois enfants, Mason, Penelope et Reign.

(L'essentiel/jfa)