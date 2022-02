Fier d'être méconnaissable en Tommy Lee

En jouant l’ancien époux de Pamela Anderson dans la mini­série «Pam and Tommy», disponible sur Disney+, l’acteur roumano-américain de 39 ans, qui nous avait accordé une interview pour «Falcon et le Soldat de l’hiver», espère faire oublier le personnage de Bucky Barnes qu’il incarne dans l’univers Marvel.

Je me suis imposé des heures quotidiennes de course à pied pour perdre du poids. J’ai aussi pratiqué le jeûne dix-huit heures par jour et mes seuls repas étaient végétariens. Le plus dur a été d’apprendre à manier les baguettes de batterie. Pour le reste, le mérite revient à l’équipe technique. Je passais deux heures tous les matins entre les mains d’experts pour avoir les faux tatouages et l’apparence de Tommy Lee.

C’était totalement dingue, et d’autant plus fou que je n’ai jamais vu Lily James au naturel durant le tournage. Dès que nous étions ensemble sur le plateau, elle était entièrement maquillée, coiffée et habillée en Pamela Anderson. J’ai rencontré la vraie Lily après cinq mois.

Oui, d’une certaine manière. Il y a une fierté personnelle quand on me dit que je suis méconnaissable à l’écran. C’est le propre de tout acteur de vouloir incarner un autre.

Je n’avais aucune idée de leur véritable histoire. Je pensais qu’ils avaient vendu leur sextape pour se faire du fric. On était aux débuts d’internet et ils ont été dépassés par le vol de leur cassette. Le plus surprenant est que Pamela était enceinte à cette époque.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)