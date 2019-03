Garrett Hedlund rêve d'un camp de survie

Dans le film proposé dès le 13 mars 2019 sur Netflix, l'acteur américain de 34 ans incarne un ancien soldat des forces spéciales de l'armée américaine qui tente de voler sa fortune à un baron de la drogue sud-américain. Charlie Hunnam joue son frère dans la fiction qui a été tournée à Hawaï.

Une grande partie de «Triple frontière» se déroule dans la jungle, un environnement que Garrett Hedlund a très envie de découvrir, mais pas en voyage organisé. «Mon rêve est de m'inscrire à un camp de survie en Amazonie. Ça fait trois ans que j'essaie de trouver le temps de le faire, mais j'enchaîne les tournages. Je suis un grand fan de Bear Grylls, qui emmène des célébrités dans la nature», nous a-t-il confié.

Sa fascination pour la nature sauvage lui vient de son grand-père, qui l'emmenait camper alors qu'il n'avait que 4 ans et lui a appris comment allumer un feu, poser des pièges pour le gibier et même se défendre si un animal sauvage s'en prenait à lui. Si l'acteur ne crache pas sur les cachets qu'il reçoit et se rend compte de sa chance, il avoue que son anonymat et la liberté de voyager sac au dos lui manquent: «Je me souviens d'un temps où je n'avais pas un sou en poche sans que cela m'empêche de trouver un canapé pour dormir ou des amis pour me recevoir chez eux».

(L'essentiel)