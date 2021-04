Les acteurs d’«Urgences» vont se retrouver

Après ceux de «Friends», c’est au tour des comédiens d’«Urgences» - série qui a été diffusée entre 1994 et 2009 - de se retrouver. Contrairement aux six amis new-yorkais qui se sont revus pour tourner un épisode spécial, ceux de la série médicale ne se réuniront pas physiquement et encore moins pour faire revivre leur personnage, mais pour la bonne cause, a révélé «People».

Le 22 avril 2021, Gloria Reuben (Jeanie Boulet), George Clooney (Doug Ross), Laura Innes (Kerry Weaver), Goran Visnjic (Luka Kovac), Noah Wyle (John Carter), Paul McCrane (Robert Romano), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Anthony Edwards (Mark Greene), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Ming-Na Wen (Jing-Mei Chen), Laura Cerón (Chuny Marquez), Yvette Freeman (Haleh Adams), Conni Marie Brazelton (Connie Oligario) et CCH Pounder (Angela Hicks) prendront part à «Stars in the House», sur YouTube.

L’épisode doit permettre de lever des fonds pour l’association de défense de l’environnement Waterkeeper Alliance, présidée par Gloria Reuben. C’est d’ailleurs elle qui a eu l’idée de réunir ses anciens collègues. L’équipe qui officiait au Cook County de Chicago aura l’occasion d’évoquer ses souvenirs et de répondre aux questions que les fans leur poseront en direct.

(L'essentiel/jfa)