Un nouveau spin-​​off pour «The Walking Dead»

Lancée en 2010, «The Walking Dead» a vu naître son premier spin-off, «Fear the Walking Dead», en 2015. Le deuxième, qui n'a pas encore de titre, verra le jour en 2020, a annoncé AMC. Cette troisième série permettra à la chaîne de proposer du contenu centré sur les zombies pendant presque toute l'année, a expliqué le président des ventes de publicités de AMC Networks.

Créé par Scott M. Gimple et Matt Negrete, respectivement showrunner et scénariste de «The Walking Dead», le spin-off racontera l'histoire de deux jeunes femmes et s'intéressera à la première génération qui ne connaît le monde qu'après le virus qui a changé les hommes en morts-vivants. «Certains deviendront des héros, d'autres des méchants. À la fin, tous seront changés à jamais», a révélé la chaîne. La production des dix premiers épisodes commencera durant l'été 2019 en Virginie.

(L'essentiel/jfa)