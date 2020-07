Katherine Langford se «sent très forte à présent»

Disponible depuis le 17 juillet 2020 sur Netflix, cette fiction permet à l’actrice et chanteuse australienne de 24 ans de montrer une nouvelle facette de sa personnalité en incarnant une sorcière appelée Nimue, qui n’a pas peur de se battre.

Connaissiez-vous la BD de Frank Miller dont «Cursed» est l’adaptation?

Katherine Langford: J’en avais entendu parler, mais je ne l’avais pas lue. «300», que Miller a écrit, est l’un de mes films préférés.

Aimez-vous être cette héroïne d’action au temps du prince Arthur?

Il est rare d’avoir une fille combattante et indépendante au cœur d’une histoire. C’était un superchallenge pour moi. Je me suis entraînée à monter à cheval, manipuler des épées et réaliser des cascades. Je me sens très forte à présent!

Depuis plusieurs semaines, vous vous êtes installée en Suède. Pour quelle raison?

J’ai terminé le tournage de «Cursed» à Londres et j’étais en Europe tout le temps du confinement. Je suis venue en Suède parce que j’ai des amis ici. Je travaille avec eux sur de nouvelles compositions. Mon Australie natale me manque, mais impossible d’y retourner dans l’immédiat à cause des restrictions liées au virus.

Voyager vous plaît?

J’adore ça! Moi qui me déplace sans cesse depuis plusieurs années entre l’Europe, l’Amérique et l’Australie, ça me fait bizarre d’être dans un seul lieu pendant des semaines. Je n’ai que trois choses qui me sont indispensables quand je me déplace: un parfum pour oreiller qui me donne le sentiment olfactif d’être toujours dans un lieu familier, mon clavier pour jouer de la musique et mon journal intime dans lequel j’écris mes idées pour des nouvelles paroles de chansons.

Êtes-vous chanteuse avant d'être actrice?

Non, mais la musique a toujours été dans ma vie. Je voyage avec mon clavier partout où je vais. C’est mon agent qui me l’avait offert au moment de la cérémonie des Golden Globes en 2018. J’adore jouer du piano, mais ce n’est pas un instrument pratique lorsqu’on voyage constamment comme moi. En ce moment, j’apprends à jouer de la guitare.

Votre personnage de Hannah fait une apparition dans la dernière saison de «13 Reasons Why», qui vous a fait connaître dans le monde entier, mais les producteurs ont utilisé d’anciennes images à l’aide d’effets spéciaux. Pourquoi?

Je n’étais pas disponible car je tournais déjà «Cursed» en Angleterre. On m’a prévenue de cette idée d’utiliser une scène que j’avais tournée par le passé. Je trouve bien de faire ainsi apparaître Hannah. C’est un clin d’œil aux fans de «13 Reasons Why». Je suis restée en contact par Internet avec toute la bande de comédiens. Je n’ai pas encore eu le temps de voir les ultimes épisodes, mais je compte bien les visionner.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)