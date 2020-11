Claude de «Koh-​​Lanta» rappelé à l'ordre par la SNCF

Tout heureux d’annoncer sa participation au Asics World Ediken, une course virtuelle en relais, Claude Dartois a posté une photo de lui sur Instagram. Jusque-là, rien d’incroyable. Sauf que l’ancien candidat de «Koh-Lanta» a pris la pose sur des rails de train et ça, c’est très mal passé auprès des internautes qui n’ont pas tardé à lui indiquer que ce qu’il avait fait était non seulement interdit, mais également très dangereux. L’un d’entre eux lui a également rappelé qu’en tant que personnalité publique, il se devait de montrer le bon exemple.

Et forcément, le cliché est arrivé jusqu’à la SNCF, qui a écrit sur Twitter que de nombreuses personnes perdaient la vie chaque année sur les rails avant de partager l’article L2242-4 du code des transports: «Est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait, pour toute personne, de pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière sur la voie ferrée». L’entreprise a ensuite demandé à Claude de supprimer son post s’il ne voulait pas être être poursuivi.

Le Français a obtempéré, tout en précisant sur Twitter qu’il n’avait pas voulu enfreindre les règles, ni inciter qui que ce soit à l’imiter. «J’étais à 1 mètre du passage à niveau pour être transparent», a-t-il dit. Il a tout de même ajouté qu’il trouvait «dommage» que la SNCF n’ait pas pris la peine de le contacter directement plutôt que de passer par un message public.

(L'essentiel/jfa)