«Cash investigation» visé par une plainte

Ce n'est pas nouveau, Élise Lucet et «Cash investigation» font grincer des dents, quand ils ne font pas carrément sortir certaines personnes de leurs gonds. Visiblement, ce n'est pas près de s'arranger. Quelques heures avant la diffusion du prochain numéro de l'émission, prévue le mardi 13 mars à 20h55, sur France 2, Le Journal du dimanche a révélé que le programme était visé par une plainte pour «violation de domicile».

Cette plainte contre X, mais dont l'hebdomadaire rapporte qu'elle concerne «Cash investigation», a été déposée le lundi 26 février par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap). Elle a pour objet les conditions de tournage d'une séquence consacrée à la gestion des eaux usées dans laquelle le Siaap est incriminé.

«Une forme d'intimidation»

D'après Le Journal du dimanche, les équipes d'Élise Lucet se sont rendues au siège du Siaap, le mercredi 14 février, dans le but de rencontrer les dirigeants de l'entreprise qui devaient se réunir pour un conseil d'administration. Ce dernier ayant été annulé, la journaliste et ses collègues sont alors restés pendant une heure dans le hall d'entrée de la Siaap et ont distribué des tracts au personnel. Dans la plainte, le Syndicat mentionne une «impressionnante irruption en force d'une équipe d'une dizaine de personnes».

Du côté de la production du programme, on se défend et assure qu'il n'y a eu aucune échauffourée ni voie de fait. «Nous avons demandé à de multiples reprises des entretiens et des autorisations de tournage. Nous n'avons jamais obtenu de réponse», a expliqué un membre de la société Premières Lignes au JDD. Il ajoute qu'il considère cette plainte comme «un cran de plus dans une forme d'intimidation».

