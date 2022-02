«South Park» tourne en bourrique la pub de Crypto

La star de «Seul sur Mars» en a pris pour son grade lors d’un épisode de «South Park» consacré à la perte du droit de porter un pyjama à l’occasion de la journée du pyjama. Alors que les discussions sont tendues, les élèves reprennent à leur compte le slogan publicitaire «la fortune sourit aux courageux» de Crypto.com avec Matt Damon. «Que dit Matt Damon dans la pub Bitcoin? La fortune sourit aux courageux!», a lancé Cartman à la classe. Son camarade Clyde lui répond: «Mon père dit qu’il a écouté Matt Damon et qu’il a perdu tout son argent».

Quand le proviseur conseille à la mère de Cartman de laisser son fils à la maison, celui-ci répond qu’il ne peut pas rester à la maison, «car sa mère doit aller travailler parce que ce nul de Matt Damon avait dit que la fortune souriait aux courageux et que maintenant elle a perdu tout son argent».

