«Quand j’ai lu le script, je n’avais jamais vu "GOT"»

À l’affiche de «House of the Dragon», spin-off très attendu de «Game of Thrones», Olivia Cooke ne savait pas grand-chose dela série au succès planétaire quand elle a auditionné pour la fiction .«Quand j’ai lu le scénario, je n’avais vu aucun épisode de "Game of Thrones"», confie l’actrice de 27 ans à Variety. Mais ensuite, j’ai accroché et maintenant j’en suis obsédée». C’est en octobre 2020 que la Britannique a su qu’elle avait décroché le rôle d’Alicent, fille du chevalier Otto Hightower.

Cependant, Olivia a dû garder cette info secrète pendant deux mois. Une attente difficile pour la comédienne révélée dans la série «Bates Motel», en 2013. «Les gens me demandaient: "Qu’est-ce qui vous attend ensuite?" Et je devais répondre: "Rien"». La série «House of the Dragon», dont l’intrigue principale se déroulera 300 ans avant le premier épisode de «Game of Thrones», sera diffusée sur HBO et HBO Max, en 2022.

(L'essentiel/lja)