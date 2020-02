Noah Centineo garde les pieds sur terre

Grâce au premier épisode de cette saga romantique, l'acteur de 23 ans est devenu l'idole des adolescentes, mais il essaie de ne pas prendre la grosse tête. Il nous répond avant la première de «À tous les garçons que j'ai aimés: P.S. Je t'aime toujours».

Qu'y aura-t-il dans ce deuxième film?

L'histoire démarre juste après la fin du premier épisode. Lara Jean et Peter ne se cachent plus et sont officiellement en couple, mais tout change lorsque John Ambrose revient dans la vie de Lara Jean après avoir reçu l'une de ses lettres d'amour. Et le trio va avoir des difficultés à surmonter cela.

Pas trop dur d'avoir la concurrence de Jordan Fisher, qui incarne John Ambrose?

Non, au contraire. Il n'y a rien de mieux qu'un triangle amoureux pour donner une tension dramatique à une histoire romantique, non? (il éclate de rire).

Ressemblez-vous à Peter?

Forcément un peu, mais pas trop. Je fais la grimace quand je me regarde sur grand écran. Mais c'est fun de voir ce deuxième volet avec une salle pleine de fans, car le public rit, crie ou pleure en fonction des scènes. J'adore ce genre d'interactions.

Pensez-vous qu'on puisse être amoureux de plusieurs personnes en même temps?

C'est possible, mais il faut être totalement honnête avec son partenaire et en parler dès le début d'une relation. En matière d'amour, chacun est libre de vivre comme il l'entend, mais il n'y a qu'une chose qui me semble indispensable: être honnête pour ne blesser personne.

Comment gérez-vous l'attention de vos fans?

Je garde les pieds sur terre et je reste disponible quand je suis en public, même si c'est plus compliqué quand je veux aller dans un centre commercial ou un multiplex de cinéma. Je peux encore passer incognito avec une casquette et une barbe (rires).

Un 3e volet est-il prévu?

Bien sûr. On l'a tourné dans la foulée du deuxième à Vancouver en 2019. Comme ça, nos fans auront une trilogie sur Netflix prochainement.

(L'essentiel)