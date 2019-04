Une actrice anglaise meurt subitement à 16 ans

British child star Mya-Lecia Naylor has died at only 16, but the cause of her death remains unclear. https://t.co/7dtJFRG1lF pic.twitter.com/bywYzzLisa — E! News (@enews) 18. April 2019

Triste nouvelle pour les fans de la jeune Mya Lecia Naylor. L'actrice de 16 ans, connue principalement en Angleterre, est décédée le 7 avril 2019. La chaîne BBC vient d'annoncer sa disparition. On ignore cependant les causes exactes du décès.

«C'est avec une immense tristesse que nous devons annoncer que Mya-Lecia Naylor a tristement disparu», ont déclaré les représentants de l'agence qui s'occupait de sa carrière. Ils ont ajouté qu'elle était «profondément douée» et qu'elle leur manquerait «grandement». La jeune comédienne avait joué dans deux séries pour enfants, «Millie Inbetween» et «Almost Never», diffusées sur CBBC. Effondrée, la directrice de la chaîne, Alice Webb, a rappelé que Mya Lecia Naylor était très populaire auprès des téléspectateurs. «Elle a tellement brillé sur nos écrans qu'il est impensable qu'elle ne fasse plus partie de notre histoire, a-t-elle ajouté. C'était une actrice très talentueuse, une danseuse et une chanteuse et aussi un vrai modèle à suivre pour ses jeunes fans».

L'adolescente avait aussi joué au cinéma dans le film «Cloud Atlas», en 2012, et elle devait bientôt apparaître dans «The Witcher».

(L'essentiel/lja)