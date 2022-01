Métamorphosée pour un rôle, la reconnaissez-​​vous?

Il s’agit de… Sofia Vergara. C’est peu dire que la transformation de l’actrice et mannequin colombiano-américaine est impressionnante. Les changements anatomiques pour le cinéma ne sont donc pas le seul apanage d’un certain Jared Leto, méconnaissable dans «House of Gucci» et prochainement également dans «Morbius». Vergara, ex-star de «Modern Family» et actuellement juge d’«America’s Got Talent», n’a pas commenté la publication de Netflix sur Twitter.

En revanche, le scénario de cette nouvelle série en six épisodes est connu. Il s’agira de l’histoire rocambolesque et vraie de Griselda Blanco (jouée par Sofia Vergara donc), baronne colombienne de la coke assassinée en 2012. «Il s’agira de raconter la vraie vie d’une femme d’affaires avisée et ambitieuse. Griselda Blanco a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire.

Mère dévouée, elle est le mélange mortel de charme et de sauvagerie, qui lui ont permis de se faire une place dans le milieu, entre la famille et les affaires, sans éveiller la méfiance. Et plus largement à se faire connaître sous le nom de «Black Widow», décrit la plateforme de streaming dans un communiqué relayé par Premiere.

Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée, mais cette série devrait débarquer courant 2022.

Sofia Vergara stars as Griselda Blanco in a new limited series inspired by the Colombian businesswoman who created one of the most profitable cartels in history, which led to her being known as the “Godmother” — FIRST LOOK: pic.twitter.com/43ftcEZN57 — Netflix (@netflix) January 19, 2022

(L'essentiel/fec)