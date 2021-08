Premières images de Charles et Diana dans «The Crown»

La plateforme n'en finit pas de teaser la nouvelle saison d'une de ses séries phares: après avoir dévoilé Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth, elle vient de publier deux clichés sur lesquels on peut reconnaître Elizabeth Debicki en Lady Diana et Dominic West en prince Charles, qui succèdent à Emma Corin et Josh O'Connor.

La saison 5 sera consacrée aux années 90, riches en rebondissements dans la famille royale britannique avec notamment l'année 1992 définie par la reine elle-même comme l'«annus horribilis»: Elizabeth a été en effet contrainte d'accepter le divorce de trois de ses quatre enfants. Si la séparation d'Anne et de Mark Phillipsa s'est faite dans la discrétion, celle de Charles et Diana et celle d'Andrew et Sarah Ferguson ont fait les gros titres des journaux.

Cette saison 5 - qui sera diffusée en 2022 - se terminera par la mort tragique de la princesse Diana, le 31 août 1997 à Paris.

(mc/L'essentiel)