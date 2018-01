Deux JLo dans la série au lieu d’une seule

Quinze ans après être apparue pour la première fois dans «Will et Grace», Jennifer Lopez revient dans la sitcom, a appris Vanity Fair. Si elle s’était d’abord contentée de jouer son propre rôle dans deux épisodes de la saison 6 et un de la saison 7, elle incarnera en 2018 deux personnages différents.

En plus d’être JLo, l’actrice et chanteuse de 48 ans viendra rendre visite à Will, Grace et leurs amis en tant que Harlee Santos, détective qu’elle interprète dans la série «Shades of Blue», diffusée sur la même chaîne». Aucune autre information n’a été communiquée à propos de ces apparitions.