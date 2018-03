«Un voyage de 2 heures pour 50 ans de télévision»

«L’essentiel»: Comment définiriez-vous le Michel Drucker qui est sur scène?



«Seul... avec vous»



Ce vendredi, 20 h, au Casino 2OOO, à Mondorf-les-Bains. Entrée: 30 euros.



Michel Drucker: Je ne suis ni comédien, ni chanteur, ni humoriste, mais je suis un conteur. Je suis là pour faire un voyage de deux heures à travers le temps en emportant avec moi toute une salle. Je lui raconte l’envers du décor. C’est compliqué de résumer ces 50 années passées à la télévision en deux heures, donc j’ai fait des choix.

Quand avez-vous eu l’idée de ce spectacle?

J’y ai pensé pendant 20 ans. J’avais envie de raconter mes souvenirs, et je m’y suis mis sérieusement il y a deux ans et demi. J’ai commencé à écrire, tout seul, comme un grand. Je ne pensais pas que cela marcherait, mais je ne voulais pas avoir de regrets. À ma grande surprise, j’en suis à plus de 115 dates. Il y en aura 130 en tout d’ici cet été, avec à chaque fois entre 500 et 1 000 personnes. C’est usant, car je fais à côté de la télé, mais j’y prends un tel plaisir que je prépare déjà le second.

Comment gérez-vous l’émotion, avec les amis disparus dont vous parlez?

Il a fallu trouver l’équilibre entre l’humour, les choses inédites et la nostalgie. Car je rends hommage à des grands disparus, comme Johnny. Ce sont des émotions fortes, et la difficulté est de retomber sur mes pattes, pour ne pas trop plomber l’atmosphère.

Le spectacle a-t-il évolué au fil des mois?

Il a évolué dans le ton, car je suis plus en liberté qu’au début. Je commence à être à l’aise sur scène, il y a plus d’interactivité, je m’adresse directement au public. Et il a évolué car je parle de gens qui nous ont quittés entre-temps, comme Jean Rochefort, France Gall ou Michel Delpech. Il m’aura fallu une bonne année.

(Recueilli par Cédric Botzung)