«L'Église est plus sexiste que le reste du monde»

Dans cette deuxième saison disponible lundi sur la chaîne française Canal+, et visible dans le monde entier sur les réseaux des coproducteurs Mediapro, Sky et HBO, un nouveau pape est élu alors que Pie XIII (Jude Law) est dans le coma. Ce nouveau pape franciscain veut donner les richesses du Vatican aux pauvres... Il ne tiendra pas longtemps. Il fait alors place au «grandiloquent» Jean-Paul III, joué par John Malkovich, qui prend les commandes pour insuffler son charme et ses doutes au Vatican.

L'actrice Sharon Stone et la rock star Marilyn Manson font aussi une apparition dans cette série (9 fois 52 minutes) à la réalisation baroque, avec des grandes scènes filmées entre cérémonie et vidéoclip, une bande-son très pop, des discours sur l'amour et la foi. Pour créer Jean-Paul III, Paolo Sorrentino s'est inspiré du cardinal John Henry Newman (1801-1890), le plus célèbre des anglicans ralliés au catholicisme, béatifié fin 2019.

«Voiello est inspiré de moi»

«Il était adepte d'une voie du milieu, dans le sens du compromis├, a expliqué le réalisateur de passage à Paris, aux côtés les deux actrices principales de cette série, Cécile de France et Ludivine Sagnier. Pie XIII va se réveiller pour affronter une menace terroriste qui pèse sur le Vatican, et pour le plus grand bonheur des fans de Jude Law. Pie XIII et Jean-Paul III ont quelque chose en commun.

«Dans leur grande sagesse, ils sont prêts à renoncer à leur ambition individuelle au nom de leurs idées, contrairement à beaucoup d'hommes politiques», lance le réalisateur de «La grande bellezza» et de «Il Divo». Le cardinal napolitain Voiello (Silvio Orlando) prend là une ampleur qu'il n'avait pas dans la première saison. «Voiello est inspiré de moi, pour les choses les plus stupides, et de certains hommes politiques italiens et catholiques des dernières années, très habiles dans leurs manœuvres», souligne le réalisateur.

«Les femmes n'y ont pas les mêmes droits»

Face à Malkovich, Cécile de France avait «l'impression d'être adolescente, de revoir les "Liaisons dangereuses"», un des grands films de l'acteur américain. Le personnage de l'actrice est aussi «complètement sous le charme» du pape Jean-Paul III, construisant une «relation lumineuse et platonique» avec lui. L'actrice belge parle de l'œuvre de Sorrentino comme d'un «cinéma d'une grande sensualité».

Ludivine Sagnier joue une fidèle qui «n'a aucun outil pour sortir de l'oppression masculine, va d'humiliation en humiliation, perd complètement pied avec le réel», explique l'actrice française. Paolo Sorrentino met ainsi les femmes en avant dans «The New Pope» avec ces deux actrices mais aussi avec une grève historique des nonnes. «L'Église est bien plus sexiste que le reste du monde», souligne Paolo Sorrentino. «Les femmes n'y ont absolument pas les mêmes droits, elle ne peuvent pas dire la messe, elles vivent en fonction des hommes. C'est une situation qui prendra fin».

(L'essentiel/afp)