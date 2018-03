Dylan passe le cap de la deuxième émission

Au terme de la première émission de «Koh-Lanta: Le Combat des héros» sur TF1la semaine dernière, Dylan Thiry était parvenu à sauver sa peau. Mission encore remplie vendredi pour le Luxembourgeois à l'issue de la deuxième émission. Mais entre les épreuves systématiquement perdues par son équipe des Jaunes et une nécessaire remise en question personnelle, l'expérience de Dylan dans son deuxième Koh-Lanta n'est pour l'instant pas de tout repos.

Au début du 4e jour de l'aventure, l'ambiance est joyeuse chez les Jaunes, malgré la défaite la veille lors de la 2e épreuve d'immunité. À l'exception de Dylan, fortement déçu. Il trouve étrange l'attitude de ses équipiers et s'interroge: «Font-ils preuve de suffisamment de hargne?». Cédric, un de ses coéquipiers, vient le réconforter et tente de le remotiver. Après le retour au camp, Dylan part, pour la première fois de sa vie, à la pêche aux crabes. Son spleen disparaît alors. Alors qu'il est d'ordinaire quelqu'un de réservé, il parvient à s'ouvrir aux autres et à montrer qu'il est simplement heureux d'être là. Ce qui étonne Raphaëlle, qui s'attendait à côtoyer une personne pas naturelle, tournée vers la stratégie.

Dylan ne parvient pas à s'affirmer

Mais malgré cette bonne ambiance, les Jaunes ne parviennent pas à se dépasser lors des épreuves. Ils échouent lors de l'épreuve de confort. Puis l'épreuve d'immunité, qui consiste pour chaque équipe à tenir le plus longtemps possible sur un toit avec une corde. Une épreuve au cours de laquelle Dylan peut avoir des regrets. Le candidat luxembourgeois ne parvient ainsi pas à s'imposer auprès de ses coéquipiers et se retrouve en bas du toit, en dessous de personnes plus lourdes que lui. Face à la défaillance de son équipe, il doit lâcher la corde au bout de 12 secondes, avec le sentiment de ne pas avoir pu utiliser pleinement ses capacités physiques.

Les camarades de Dylan vont-ils lui en tenir rigueur lors du conseil? Et bien pas du tout car les rancœurs sont tournées vers Cédric, qui, blessé, a laissé sa place à Raphaëlle pour l'épreuve. Et vers cette même Raphaëlle, qui a montré sa faiblesse physique lors du jeu. C'est finalement cette dernière qui est éliminée et qui doit rejoindre l'île de l’exil. Dylan, de son côté, doit rester vigilant s'il veut poursuivre l'aventure. Si ses équipiers louent ses capacités physiques, ils s'interrogent sur son mental et lui conseillent d'avoir confiance en lui et de s'affirmer.

