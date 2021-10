Marie Portolano gourmande: «Je pesais 100 kilos»

Les téléspectateurs salivent déjà rien qu'en regardant les délicieuses pâtisseries dégustées par Cyril Lignac et Mercotte dans «Le Meilleur pâtissier», alors imaginez si vous les aviez sous le nez! C'est la torture qu'a vécue Marie Portolano qui succède à Julia Vignali à la présentation de l'émission, diffusée à partir de jeudi soir sur M6.

«J'essaie de ne pas trop goûter parce que je peux grossir assez facilement, alors je fais attention», a-t-elle confié à nos confrères de Télé Loisirs. Mais «quand Cyril et Mercotte me disent: "Ça, c'est trop bon", j'y vais quoi!».

Et de raconter: «J'ai pris 40 kilos quand j'étais enceinte… Imaginez ce que ça veut dire de moi et de la nourriture. Je pesais 100 kilos, j'ai une photo si vous voulez (rire)», raconte-t-elle. «En fait, moi, j'ai tout le temps faim. Ma vie se résume à regarder l'heure et me dire: "Tiens, je vais bientôt manger. Qu'est ce que je vais manger?!"».

Un côté épicurien qui a beaucoup plu à Cyril Lignac: «C’est une fille hyper spontanée, agréable, drôle, vivante… Elle est très "second degré"», s'est réjoui le pâtissier. «C’est très agréable de bosser avec elle, parce qu’on se marre. Elle est entrée dans la famille très facilement».

