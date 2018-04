Voici le nouveau couple de «Scènes de ménages»

Après le départ annoncé de Marion et Cédric de «Scènes de ménages», prévu en juin 2018, un nouveau jeune couple est déjà prêt à les remplacer dans les prochains épisodes de la série, sur M6. Selon Le Parisien, dès la rentrée prochaine, Leslie et Léo, âgés de 24 et 26 ans, feront leur apparition dans le shortcom.

Les comédiens Claire Chust et Vinnie Dargaud, qui démarrent leur carrière, incarneront ces deux jeunes gens qui seront des «citadins, amoureux depuis un an et qui viennent d'emménager dans une sorte d'entrepôt meublé de bric et de broc». On apprend également que Leslie et Léo travailleront ensemble «dans une entreprise d'impression de tee-shirts» et qu'ils seront «hyperconnectés et plutôt fêtards».

«Depuis bientôt dix ans, nous n'avions pas encore traité la toute première fois d'un jeune couple qui découvre les défauts de l'autre au quotidien, explique Yann Goazempis, patron de la fiction. Leslie et Léo s'installent et travaillent ensemble, affrontent la précarité des débuts et sont issus de milieux différents». De plus, selon lui, ce duo a pour but de raconter le passage de l'adolescence à l'âge adulte. «Quand je regardais, je ne pouvais m'identifier à aucun couple. Leslie et Léo vont davantage parler aux jeunes», se réjouit Claire Chust. «On est tous passés par ce qu'ils vont traverser», ajoute Vinnie Dargaud.

(L'essentiel)