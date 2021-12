Désirée Nosbusch s'est fait une place dans «Sissi»

Ceux qui se souviennent, avec nostalgie, des films «Sissi» avec la divine Romy Schneider, attendront beaucoup de cette série. Depuis mardi dernier, «Sissi» est disponible sur la plateforme RTL+ et sera diffusée jeudi soir sur TF1. Mais cette nouvelle version de l'histoire n'a rien à voir avec la belle idylle kitsch des vieux films des années 1950. L'empereur Franz Josef, âgé de 18 ans, est un personnage émotionnellement froid. Sa mère, l'archiduchesse Sophie, est incarnée par la Luxembourgeoise Désirée Nosbusch, déjà vue dans «Bad Banks». Elle «réalise un rêve de petite fille» avec ce rôle, a-t-elle confié à la DPA.

Le monde de conte de fées de la vieille Sissi s'évanouit, dans la série. Le spectateur peut jeter un œil indiscret dans la chambre des deux personnages principaux, le couple impérial. L'adolescente Sissi se masturbe, Franz se fait un fix avec une pipe merveilleuse et célèbre des orgies sexuelles. Mais l'inexpérimentée Sissi veut aussi attirer son mari empereur dans son lit et se fait conseiller par une prostituée. Vous le comprendrez, si vous êtes resté nostalgique des films des années 1950, avec leur romance, éviter d'appuyer sur «play». Les amateurs de drames et d'intrigues, en revanche, en ont pour leur argent.

«On ne peut pas comparer»

La série offre beaucoup de tension, de sexe et d'intrigues. L'actrice qui interprète la jeune impératrice, Dominique Devenport, 25 ans, ose une comparaison discrète avec Romy Schneider. «Je n'ai pas l'impression de marcher sur ses traces. Notre série est un récit de l'histoire, c'est pourquoi je ne me suis jamais vue comme une "successeure". En fait on a l'impression que les films et la série sont si éloignés qu'on ne peut pas les comparer».

Pour Jannik Schümann, qui joue Franz, la distance est moins importante, mais les scènes de guerre l'interpellaient. «Le soir, je restais au lit et toute la nuit, je n'arrivais pas à me sortir les images de guerre de la tête. Même si j'étais seulement un acteur sur un tournage».

«Sissi» rejoint la liste des séries royales comme «The Crown» ou «Bridgerton», qui s'efforcent de rendre les têtes couronnées humaines. Chacun jugera si «Sissi» doit suivre ces modèles sur Netflix.

Eine Ikone neu interpretiert: Freut euch auf die Free-TV-Premiere unserer Event-Serie #Sisi mit Dominique Devenport, Jannik Schümann und Désirée Nosbusch ???? Wir zeigen alle sechs Episoden in Doppelfolgen: Heute, morgen und übermorgen um 20:15 Uhr und schon jetzt auf @RTLplus. pic.twitter.com/9O7eT7jn4e — RTL (@RTL_com) December 28, 2021

Et pour les nostalgiques, des extraits de la version de 1956, avec l'inoubliable Romy Schneider:

(L'essentiel)