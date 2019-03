Les chaînes jouent encore la carte du relooking

Fini le shopping, place au relooking! Pour ses fin d’après-midi, M6 a pris la décision de mettre Cristina Cordula et ses «Reines du shopping» au placard et d’en faire sortir une nouvelle équipe, qui aura pour mission de remonter les audiences en donnant un nouveau look à des personnes dont le style laisse à désirer.

«Incroyables transformations»



Dès le 1er avril, 17h35, M6.

Dans l’émission «Incroyables transformations», une styliste, une maquilleuse, un coiffeur-visagiste et un chirurgien plasticien vont prendre en main des clients qui leur ont été amenés par des proches qui ne supportent définitivement plus leur look.

Un concept qui rappelle drôlement celui de «Nouveau look pour une nouvelle vie», présenté par une certaine... Cristina Cordula! Il faut dire que le genre est à la mode.

