Un coup de maître pour Ben Stiller

Après avoir réalisé plusieurs films, Ben Stiller peut se féliciter d’avoir mis en scène pour la première fois une série. Composée de huit épisodes, sa fiction carcérale, «Escape at Dannemora», diffusée depuis peu sur Showtime, fait un véritable carton auprès de la presse spécialisée américaine. Il faut dire que son scénario tient le téléspectateur en haleine: incarcéré dans la prison de Dannemora (dans le nord de l’État de New York) en 2015, le meurtrier Richard Matt (Benicio del Toro) projette de s’évader avec son codétenu, David Sweat (Paul Dano). Le duo pourra compter sur l’aide inattendue de Tilly Mitchell (Patricia Arquette), la surveillante de l’atelier du pénitencier.

Selon le quotidien USA Today, la série, inspirée d’une histoire vraie, est «l’une des meilleures expériences télévisées de l’année». Le travail de Ben Stiller est «somptueux et envoûtant». Quant aux performances de Patricia Arquette et de Benicio del Toro, elles sont considérées comme «les plus grandes de leur carrière».

D’après Vulture, «toutes les composantes d’«Escape at Dannemora» sont solides, et souvent plus que cela». Et pour les critiques du Los Angeles Times, le feuilleton est «un drame intelligent, élégant, et agréable à suivre». De quoi donner envie aux abonnés de Canal+ de suivre la série diffusée depuis lundi.

