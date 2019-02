Prêts à se dépasser sur l'île sauvage

Denis Brogniart promet «un grand cru» pour la nouvelle saison de «Koh-Lanta», intitulée «La guerre des chefs», avec 21 nouveaux aventuriers, qui sera diffusé dès le 15 mars, à 21h00.

Après l'annulation du tournage de la saison 19 au printemps 2018, suite aux accusations d'agression sexuelle d'une candidate à l'encontre d'un autre candidat, les téléspectateurs s'impatientaient de revoir d'autres congénères s'aventurer aux Fidji.

Mais pour cette nouvelle édition, des changements sont au programme: l'épreuve des poteaux n'aura plus lieu à la fin mais au début de l'aventure. Les trois meilleurs candidats seront désignés «chef» de l'une des trois tribus: les rouges, les jaunes et les bleus. Cette formule à trois équipes tranche avec la majorité des émissions précédentes, où seuls deux groupes s'affrontaient avec la réunification.

Des profils très différents

Parmi les 11 hommes et 10 femmes, âgés de 20 à 53 ans, certains candidats se démarquent par leur parcours de vie et leur personnalité. Chloé, poissonnière de 32 ans, espère reprendre «une revanche». Victime d'une infection à la moelle épinière il y a quatre ans, la Landaise s'est retrouvée en fauteuil roulant. «Il m'a fallu beaucoup de courage pour me battre, dit-elle. Une fois qu'on perd l'usage de ses jambes et qu'on réapprend à marcher tout paraît très simple.»

Quant à Cindy, 31 ans, elle se la joue plutôt insolente. «Tout me réussit, dit la conseillère financière. J'adore ma vie, je m'éclate. J'ai des amis en or, un chéri incroyable. Je suis géniale et je n'ai pas peur de le dire, parce que je le démontre au quotidien.» On a donc hâte de voir comment elle se débrouillera sur l'île...

